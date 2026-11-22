Auf der arbeitsrechtlichen Ebene ist der Fall Jamal Musiala klar umrissen. Im Februar 2025 hat der FC Bayern München mit einem der besten Fußballer der Welt einen Vertrag mit einer Laufzeit von fünfeinhalb (!) Jahren geschlossen. Zu einem Zeitpunkt, an dem, wie beide Seiten versichern, niemand ahnte, dass Musiala an einer neurologischen Krankheit leidet oder bald leiden könnte. Zu Konditionen, die dem Klub schon zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses finanzielle Phantomschmerzen bereiteten. Die aber vom Sportvorstand Max Eberl – inklusive einer hohen Zahl von fürstlichen Nebenabsprachen – so ausgehandelt wurden und die auch der Aufsichtsrat abgesegnet hat.