Die Diagnose, die das Leben von Maria Luisa Grohs so brutal verändert, spricht die Torhüterin von Bayern München ohne Angst und mit fester Stimme aus. „Bei mir wurde ein bösartiger Tumor entdeckt“, sagte sie in einer Videobotschaft, die der Verein am Samstagvormittag veröffentlichte. Trotz der schlimmen Erkrankung zeigt sich Grohs darin entschlossen: Den Kampf gegen den Krebs werde sie annehmen – und gewinnen. „Das Ganze ist sicher eine Challenge, mit der ich nicht gerechnet habe, dass ich sie jetzt lösen muss, aber mit der Hilfe aller hier werde ich das auf jeden Fall meistern“, sagt die 23-Jährige.