Vielleicht lässt sich die Geschichte dieses Spiels am besten an einem Weltmeister entlang erzählen. Johannes Voigtmann hat Bronze bei der EM 2023 gewonnen und war im vergangenen Jahr wichtiger Bestandteil des Weltmeisterteams von Trainer Gordon Herbert. Der mittlerweile 32-Jährige hat Euroleague-Erfahrung gesammelt in Moskau und Mailand, wo er zweimal italienischer Meister wurde, und nun beim FC Bayern München , wo er im vergangenen Jahr unter seinem WM-Coach anheuerte. Voigtmann ist mittlerweile 32 Jahre alt und man darf sagen: ein international erfahrener Profi auf Topniveau. Und dieser Voigtmann, auch das darf man sagen, hat in den vergangenen Playoff-Partien um die deutsche Meisterschaft eher nicht sein Potenzial abgerufen.

Nach der Niederlage im ersten Halbfinale gegen die MLP Academics Heidelberg, auch noch im heimischen SAP Garden, der schon so manchem Euroleague-Spitzenteam zum Verhängnis wurde, drohte nun in der zweiten Partie im Baden-Württembergischen ein 0:2-Rückstand in der Best-of-five-Serie. Der hätte den Gegner wohl derart mit Selbstvertrauen vollgepumpt, dass man diesem auch die Sensation hätte zuzutrauen können. Es blieb beim Konjunktiv, auch dank Voigtmann. Den Münchnern fehlt in Oskar da Silva ein Nationalspieler für die großen Positionen, dann verabschiedete sich Elias Harris mit einer üblen Sehnenverletzung am Knie, die bereits operiert wurde, im ersten Viertel aus der Partie. Das Personal auf den großen Positionen, vorrangig unter dem Korb, dünnte sich also weiter aus, Voigtmann war gefordert. Und er lieferte diesmal weltmeisterlich.

Heidelberg konnte bis zur Pause (33:37) dagegen halten, doch dann brachte der Münchner Center sein Team vorentscheidend nach vorn: Voigtmann versenkte einen Dreier, dribbelte zum Korb und dunkte, er traf aus allen Lagen und erzielte neun Punkte in Serie zur 62:45-Führung. Letztlich sammelte der Bayern-Center 13 Punkte beim überzeugenden 90:61-Erfolg; der deutsche Meister hat den Heimvorteil mit dem Auswärtssieg wieder nach München geholt, wo er am Samstag (20 Uhr, Dyn) im SAP Garden 2:1 in Führung gehen will.

Für Elias Harris ist die Saison beendet. Er wurde bereits operiert

Wofür vieles spricht, denn Voigtmann ist nicht der einzige Spitzenspieler im FCB-Team, der seine Möglichkeiten bisher nicht in voller Blüte auf das Parkett gebracht hat. Andreas Obst wäre zu nennen, dessen Dreierquote, seine große Stärke, in den Playoffs nach unten gegangen ist. Oder Justus Hollatz, der sich bislang weitgehend aufs Verteidigen verlegt – beides Akteure, die unter Druck zu liefern gewohnt sind. Das gilt auch für den Rest des Personals, das nach der brutalen Saison zwar am Rande seiner Kräfte agiert, zu einer Steigerung aber immer in der Lage ist. Zudem hat Herbert trotz der Absenzen mehr Möglichkeiten als der Gegner.

Aber nicht nur die Münchner sind zurück im Playoff-Geschehen, auch der bayerische Mitbewerber Würzburg Baskets hat in seiner Serie mit einem stark herausgespielten 87:77-Erfolg gegen Ulm zum 1:1 ausgeglichen. Die Würzburger versetzten den hoch gehandelten Ulmern, die immerhin den früheren Serienmeister Alba Berlin mit einem 3:0 aus dem Titelrennen warfen, nach zuletzt acht Siegen in Folge wieder einen Dämpfer. Dabei war erneut auf Davion Mintz (21), Mike Lewis (17), Zach Seljaas (13) und das deutsche Toptalent Hannes Steinbach (17) Verlass. Nach dem Ausfall von Center Owen Klaasen, ebenfalls mit einer Knieverletzung, hängt viel von dem 18-Jährigen ab, dem eine ähnliche Karriere wie den Würzburgern Dirk Nowitzki oder Maxi Kleber zugetraut wird. Im Sommer wird sich Steinbach ans College nach Washington verabschieden, am liebsten mit einem Erfolg.

Ein bayerisches Finale würden wohl beide Klubs gerne spielen, aber das wäre eine neue Geschichte.