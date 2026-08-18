Erneuter Schreckmoment um Nationalspieler Jamal Musiala : Nur drei Tage nach einem Kollaps kehrte der 23-Jährige beim Testspiel des FC Bayern gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Dienstag auf den Platz zurück. Doch nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der 61. Minute sank Musiala plötzlich zusammen und ging zu Boden.

Mit- und Gegenspieler bildeten zum Sichtschutz schnell einen Kreis um Musiala. Kurz später konnte er den Platz zwar eigenständig verlassen, setzte die Partie aber nicht mehr fort. Die Ärzte eilten auf das Spielfeld, Musiala wurde behandelt und verließ das Spielfeld in Richtung Kabine.

Am späten Abend meldete er sich zu Wort und versuchte, Sorgen zu zerstreuen. „Das Wichtigste zuerst – mir geht es gut!“, teilte er über die sozialen Medien mit. „Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären“, schrieb Musiala an die Fans gewandt. „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim.“

Musiala war am Dienstag genau wie etliche weitere Bayern-Stars – darunter Harry Kane und Michael Olise – erst nach gut einer Stunde eingewechselt worden. Bayern gewann das Spiel 4:2.

Schon im Test gegen RB Leipzig (3:1) am vergangenen Samstag hatte es große Sorgen um Musiala gegeben: In der Schlussphase war er zunächst regungslos auf dem Rasen gelegen und dann benommen vom Platz gegangen. Später hieß es, der Spieler habe einen Hitzschlag erlitten. Musiala habe über Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt.