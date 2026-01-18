Der FC Bayern stellt in dieser Saison nahezu sämtliche Bundesligarekorde ein, was die Konkurrenz nicht übermäßig betrüben muss, sind es doch ohnehin meist seine eigenen Rekorde. Aber was die BBC mit dem Datendienstleister Opta ermittelt hat, löst europaweit Erstaunen aus: Mehr als 66 Tore in den ersten 17 Spielen hat in einer europäischen Spitzenliga seit der Saison 1930/31 keine Mannschaft mehr erzielt. Athletic Bilbao gelangen damals in Spanien 72 Treffer. Und die Blackburn Rovers kamen in England auf 73 Tore in den ersten 17 Spielen, in der Saison 1889/90 – als der FC Bayern noch nicht einmal existierte.
MeinungDie Serie des FC BayernKompany und Kane sind die Gesichter der Gnadenlosigkeit
Kommentar von Markus Schäflein
Der Trainer und der Torjäger sind dafür verantwortlich, dass der FC Bayern seine Gegner mit Kantersiegen demütigt. Diese Unbarmherzigkeit könnte zur goldenen Idee der Münchner für die Rückrunde werden.
5:1 gegen Leipzig:Die Bayern machen sich auch dieses Spiel untertan
Wer das Ergebnis sieht, glaubt es kaum, aber lange nutzt RB Leipzig Bayerns anfällige rechte Seite, um verdient mit einer Führung in die Pause zu gehen. Doch dann schlagen die Münchner mal wieder gnadenlos zu.
