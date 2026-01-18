Der FC Bayern stellt in dieser Saison nahezu sämtliche Bundesligarekorde ein, was die Konkurrenz nicht übermäßig betrüben muss, sind es doch ohnehin meist seine eigenen Rekorde. Aber was die BBC mit dem Datendienstleister Opta ermittelt hat, löst europaweit Erstaunen aus: Mehr als 66 Tore in den ersten 17 Spielen hat in einer europäischen Spitzenliga seit der Saison 1930/31 keine Mannschaft mehr erzielt. Athletic Bilbao gelangen damals in Spanien 72 Treffer. Und die Blackburn Rovers kamen in England auf 73 Tore in den ersten 17 Spielen, in der Saison 1889/90 – als der FC Bayern noch nicht einmal existierte.