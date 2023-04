Von Philipp Schneider

Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann gibt es in jenem bunten Strauß an unliebsamen Debatten beim FC Bayern ein Thema, zu dem der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn tatsächlich noch nicht Stellung bezogen hat. Das ist in dem konkreten Fall ein bisschen bedauerlich, weil Kahn dank seiner Vergangenheit als dreimaliger Welttorhüter zweifelsfrei über glänzende Expertise verfügt in der faszinierenden Fachfrage: Wie lang muss ein handelsüblicher Weltklassetorsteher im Optimalfall gewachsen sein?