Bayerns Kantersieg gegen den HSVFünf Tore, eine Erkenntnis

Lesezeit: 4 Min.

Lernte, dass Tore in der Premier League etwas anderes sind als Tore gegen den Hamburger SV: der neue Leihspieler Nicolas Jackson vom FC Chelsea (links).
Lernte, dass Tore in der Premier League etwas anderes sind als Tore gegen den Hamburger SV: der neue Leihspieler Nicolas Jackson vom FC Chelsea (links). (Foto: Angelika Warmuth/Reuters)

Weil der HSV der HSV ist, taugt das 5:0 gegen den Aufsteiger für den FC Bayern allenfalls zum Emotionsaufbau vor der Champions-League-Partie gegen den FC Chelsea. Ein Spieler ragt heraus, ein anderer muss sich noch akklimatisieren in München.

Von Philipp Schneider, München

In einer gelungenen Exposition, so heißt es, ist bereits die ganze Geschichte angelegt. Gleich in den ersten Kapiteln gelingt es dem Autor, die Fährten für alle Themen und Motive zu legen, die später die Haupthandlung konstituieren; auch die wesentlichen Charakterzüge der Hauptfiguren werden skizzenhaft vorgezeichnet. So gesehen war der Beginn der Erzählung von der Rückkehr des Hamburger Sportvereins in die Münchner Fußballarena nach sieben Jahren Zweitklassigkeit ein Beispiel für meisterliche Fußballdichtung.

