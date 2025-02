Bayern Münchens Basketballer werden in der Euroleague weiter vom Erfolg verwöhnt. Nach ihrem ungefährdeten Sieg gegen Mailand vom Dienstag schlugen sie am Donnerstag, ebenfalls im ausverkauften SAP Garden, den französischen Klub Asvel Lyon-Villeurbanne mit 76:67 (38:30). Gordon Herberts Mannschaft hatte nur am Anfang des Spiels Probleme mit den Franzosen, die schnell mit 7:2 in Führung gingen. Danach dominierten die Münchner über weite Strecken das Spiel, ohne jedoch wirklich gefordert zu sein. Am Ende des zweiten Viertels verloren sie zugleich recht fahrlässig ihre komfortable Führung (38:24), als Villeurbannes Paris Lee zwei Dreier in Serie gelangen. Im dritten Viertel bauten die Münchner ihren Vorsprung gar auf 18 Punkte aus – und zeigten wieder Konzentrationsschwächen: Mit nur noch neun Zählern Vorsprung gingen sie ins vierte Viertel.