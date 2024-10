Bayern verliert in der Champions League

Erstmals nutzt mit Aston Villa ein Gegner eiskalt die Schwächen aus, die das riskante System des neuen Bayern-Trainers hat. Doch ändern will Vincent Kompany den Ansatz nicht, denn die Taktik sei auch „seine Persönlichkeit.“

Von Philipp Schneider, Birmingham

Es ist nicht so, als würden sie in England der sogenannten Fankurve übertriebene Bedeutung zumessen. Ein anständiges englisches Fußballstadion, und wer könnte jemals etwas Schlechtes sagen über den Villa Park in Birmingham, besteht manchmal nur aus vier ehrlichen Tribünen entlang der Geraden. Die vier Ecken der Arena sind dort nicht zugebaut, sondern unverstellt. Nicht etwa, damit der legendär horizontale britische Regen von der Seite reinwehen kann. Sondern damit die Gesänge der Fans ungedimmt nach draußen drängen können, um den Bewohnern der Stadt Birmingham davon zu künden, dass Aston Villa mal wieder Geschichte geschrieben hat.