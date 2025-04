„Wir haben jetzt ein Tor Unterschied. Das ist im Fußball gar nichts. Das ist eine Aktion“, sagte Müller, der in der hektischen Schlussphase der Torschütze zum 1:1 gewesen war, mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Trotz. Müller will nicht, dass seine Champions-League-Reise im Bayern-Trikot bereits am kommenden Mittwoch in San Siro zu Ende geht, 45 Tage vor dem ersehnten „Finale dahoam“ in der Münchner Arena.

Beinahe wäre es am Dienstag doch noch ein Thomas-Müller-Abend geworden, nachdem der Angreifer wenige Tage nach Bekanntwerden seines Abschieds aus München im Sommer bis zur 75. Minute auf seinen Einsatz hatte warten müssen. Trainer Vincent Kompany setzte nach dem Ausfall des offensiven Leistungsträgers Jamal Musiala (Muskelbündelriss) nicht auf die Erfahrung des zweimaligen Champions-League-Gewinners Müller, sondern brachte Raphaël Guerreiro überraschend auf der Zehner-Position.

Müller wollte nach dem Spiel auf keinen Fall seine Person zu sehr in den Fokus rücken. „Wichtig ist, dass ich ausstrahle, dass es um das große Ganze geht“, betonte er: „Ich bin ja nicht auf Farewell-Tour, ich bin Sportler.“ Auf eine Nachfrage zu seiner persönlichen Situation beim Sender Amazon Prime sagte er genervt: „Hatte ich heute mein Abschiedsspiel? Oder war das das Viertelfinal-Hinspiel?“

Während seiner kurzen Einsatzzeit zeigte Müller nicht nur mit dem Treffer zum 1:1 in der 85. Minute, dass er dem Bayern-Team immer noch etwas geben kann – wenn ihn der Trainer lässt. „Er hat natürlich mit diesem Tor einen guten Moment für uns gebracht“, kommentierte Kompany nach dem Spiel. „Jede Entscheidung, die getroffen wurde, war rein fußballerisch“, begründete der Trainer seine Aufstellung: „Natürlich wissen wir, dass Thomas für uns immer eine wichtige Rolle spielt. In diesem Moment kommt er rein und schießt dieses Tor“, so Kompany.

Thomas Müller trifft nach Vorlage von Konrad Laimer. (Foto: Bernd Feil/Mis/Imago)

Es fühle sich für ihn absolut nicht so an, „als wenn ich auf einer Abschiedstour bin. Wir sind mitten im Geschäft“, sagte Müller. Mit Blick auf das Rückspiel in einer Woche in Mailand verbreitete er ein „Wir-kriegen-das-hin-Gefühl“, bevor er sich auf den Weg nach Hause machte. Seine Marschroute lautet: „Volle Kraft voraus!“

Neben dem exzellent herausgespielten 1:0 für Inter durch Stürmer Lautaro Martínez (38.) und Davide Frattesis Siegtor zum 2:1 (88.), mit dem die Mailänder Müllers Ausgleich postwendend konterten, war ein Fehlschuss von Bayern-Torjäger Harry Kane in der 26. Minute eine der entscheidenden Aktionen des Abends gewesen. Der englische Nationalstürmer verpasste nach starker Vorlage von Michael Olise aus sehr guter Position den erfolgreichen Abschluss und traf nur den Pfosten. „Das passiert mir wirklich nicht sehr oft. Aber das ist das Leben eines Stürmers. Manchmal passiert es eben doch“, sagte Kane in den Katakomben des Stadions: „Es bleibt ein schlechtes Gefühl direkt nach dem Spiel.“ Inter sei „ein starkes Team mit einigen gefährlichen Spielern“, ergänzte Kane, „aber wir haben das Spiel kontrolliert. Wir waren dominant in der zweiten Hälfte. Wir kommen mit dem Tor von Thomas (Müller) zurück - und kassieren dann das bittere Gegentor.“

Schon früh im Spiel hatte es für die Bayern Chancen gegeben, um in Führung zu gehen. Doch Inters Torwart, der Ex-Münchner Yann Sommer, parierte gegen Olise (7.) und gegen Guerreiro (20.). Inter, das im Achtelfinale Feyenoord Rotterdam ausgeschaltet hatte, wartete zunächst ab, Gefahr nach vorne strahlte die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi erst mal nicht aus. Erst bei einem Schuss von Carlos Augusto ans Außennetz (30.), kurz nach Kanes Großchance auf der anderen Seite, stockte den Bayern erstmals der Atem. Genauso wie kurz darauf bei einem Alleingang von Martínez, der Argentinier rutschte jedoch vor dem Tor aus.

Es dauerte aber nicht lange, da schlug der Angreifer zu: Nach feiner Ablage des früheren Gladbachers Marcus Thuram schlenzte Martínez den Ball mit dem Außenrist sehenswert in den Winkel. Es war die beste Phase von Inter vor der Pause. Auch die hochgelobte Defensive der Mailänder stand nun sicher.

Inter sei „ein bisschen wie Kaugummi“, analysierte Müller

Dies änderte sich auch in der zweiten Halbzeit zunächst nicht. Inter hätte durch Martínez beinahe das 2:0 erzielt, Jonas Urbig im Münchner Tor reagierte jedoch glänzend (55.). Die Bayern taten sich hingegen trotz aller Bemühungen schwer, Lücken in der Defensive der Italiener zu finden. Und wenn es die mal gab, war der deutsche Rekordmeister zu zögerlich oder hatte wie bei einem Schuss von Guerreiro (65.) Pech. Auch Müller ließ nach seiner Einwechslung zunächst eine große Ausgleichschance liegen (82.), kurz darauf machte er es besser. Die Fans in der Arena tobten - doch Frattesi hatte beim 2:1 eine Antwort parat.

„Lösungen haben wir gefunden“, analysierte Müller: „Wir haben leider die Riesenchance von Harry nicht nutzen können. Inter ist auch eine Mannschaft, die das Tempo bestimmen kann. Sie wirken nicht super gefährlich, aber sie sind zäh zu bespielen, sie sind ein bisschen wie Kaugummi. Das ist kein Spaziergang gewesen.“