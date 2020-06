Es ist 17:19 Uhr, als für den FC Bayern die Saison mit einem 4:0-Sieg in Wolfsburg endet. Und in der ersten Anmutung ist es ein Abpfiff wie jeder andere. Die Spieler gratulieren sich routiniert, manche stochern mit den Ellenbogen herum, andere klatschen sich mit den Handflächen ab. Nur Hansi Flick umarmt jeden Entgegenkommenden mit Inbrunst und lässt niemanden aus.

Meisterfeier in der Pandemie: Die Medaillen gibt's einfach an der Reservebank. Sie werden ausgehändigt, nicht umgehängt. Dann gehen die Bayern mit ihrem Trainer durchs Spalier der höflich applaudierenden Wolfsburger Spieler. Mickaël Cuisance berührt die Schale als erster, was ganz gut zu seiner Darbietung im Spiel vorher passt, von der noch die Rede sein wird. Niemand wird unter Weißbier geduscht, nur Thomas Müller imitiert die Prozedur mit einer 0,3-Liter-Plastikflasche Wasser, die er über die Locken seines Kollegen Joshua Zirkzee gießt. Die ganze Feier wirkt fast ein wenig unbeholfen. Umso bemerkenswerter ist es, dass Müller später sagen wird, neben seiner ersten sei diese Meisterschaft "die intensivste und emotionalste".

Es ist die 30. Meisterschaft der Bayern, so steht es auf dem Rücken der T-Shirts, und die achte in Serie, das ist vornedrauf zu lesen, besonders gut auf manchem Betreuerbauch, wo sich der Stoff etwas mehr spannt als bei den Spielern. Bevor aber die Bayern sich feiern, feiert DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, dass diese Saison überhaupt zu Ende gespielt werden konnte. "Das ist ein besonderer, aber auch ein sehr seltsamer Moment", sagt der Mann, der die Wiederaufnahme des Spielbetriebs maßgeblich vorangetrieben hat. "Keine Zuschauer, kein Jubel, keine Pfiffe." Was die vergangenen Wochen zu erleben war, sei "nicht die Bundesliga, die wir wollen", sagt Seifert, fügt aber lieber gleich hinzu, dass mindestens der Beginn der nächsten Saison diesem Ende noch sehr ähnlich sehen werde.

Die eigentliche Zeremonie beschränkt Seifert darauf, aus gebührendem Abstand auf einen Quader am Anstoßpunkt zu zeigen und den Kapitän der Bayern zur Abholung der Meister-Trophäe aufzufordern: "Manu, hier ist Eure Schale." Dreimal reckt Manuel Neuer das Ding in die Luft, begleitet vom Jubel seiner Mitspieler. Dann wandert sie von Hand zu Hand. Geküsst wird sie dieses Jahr nicht. Aus den Lautsprechern dröhnt "We are the champions", Konfetti gibt's keines.