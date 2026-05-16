Die kalte Sophie schließt jedes Jahr die Woche der Eisheiligen ab, immer fällt sie auf den 15. Mai, diesmal auf einen Freitag. Elf Grad hatte es an diesem aus Sicht des FC Bayern München nicht ganz nachrichtenarmen Tag. Doch am späten Nachmittag verkündete der Klub die schon länger erwartete, für viele Fans herzerwärmende Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, der das Tor der Münchner – zusammen mit Sven Ulreich und Jonas Urbig – auch in der kommenden Saison hüten wird.