Die kalte Sophie schließt jedes Jahr die Woche der Eisheiligen ab, immer fällt sie auf den 15. Mai, diesmal auf einen Freitag. Elf Grad hatte es an diesem aus Sicht des FC Bayern München nicht ganz nachrichtenarmen Tag. Doch am späten Nachmittag verkündete der Klub die schon länger erwartete, für viele Fans herzerwärmende Vertragsverlängerung von Manuel Neuer, der das Tor der Münchner – zusammen mit Sven Ulreich und Jonas Urbig – auch in der kommenden Saison hüten wird.
FC-Bayern-MeisterfeierDrei Abschiede und ein geheimnisvoller Neuer
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Nach dem 5:1 der Bayern gegen Köln wird Leon Goretzka würdevoll vom Publikum verabschiedet. Und Manuel Neuer? Der könnte doch noch mit zur Weltmeisterschaft in den USA reisen.
Von Sebastian Winter
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