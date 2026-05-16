Manuel Neuer hat ein mögliches Comeback im deutschen Fußball -Nationalteam für die WM im Sommer nach dem letzten Bundesliga -Spieltag nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich ist das heute kein Thema“, sagte der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München nach dem 5:1 (3:1) gegen den 1. FC Köln bei Sky. „Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal-Finale.“

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Neuer für die Weltmeisterschaft in Kanada, USA und Mexiko ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückkehren könnte. In den vergangenen Tagen habe es keinen Kontakt zum früheren Bayern-Coach gegeben, berichtete Neuer. „Wir haben das ganze Jahr Kontakt, ganz normal wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. Da war jetzt nichts Besonderes.“ Am Samstag berichtete der Sender Sky, dass Neuer zur WM fahren wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist ab 22 Uhr im ZDF-Sportstudio zu Gast.

Zukunft von Manuel Neuer : Münchner Mentor im WM-Tor? Manuel Neuer, 40, steht unmittelbar davor, seine Laufbahn zu verlängern, womöglich gar in doppelter Hinsicht: bei den Bayern und im Nationalteam. Seine Aufnahme in den WM-Kader wird beim DFB gerade diskutiert. SZ Plus Von Christof Kneer und Philipp Selldorf ...

Auch Oliver Baumann hat sich nach der 0:4-Niederlage der TSG Hoffenheim zu der Frage, wer bei der WM die Nummer eins sein wird, ausweichend geäußert. „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte der Keeper: „Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch.“ Die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren. „Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich.“

Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison war Neuer nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier. „Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche. Deshalb habe ich lieber gesagt, dass ich was spüre.“

Leon Goretzka durfte bei seinem Abschied aus der Münchner Arena als erster Spieler die Schale stemmen. Alexander Hassenstein/Getty Images

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Der Torwart hatte bis zuletzt immer wieder glaubhaft betont, sein Rücktritt aus der Nationalelf sei in Stein gemeißelt. Verkündet hatte er ihn freilich vor zwei Jahren auch in der Annahme, dass Nagelsmann fortan auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen würde.

Das war tatsächlich der Plan des Bundestrainers, der aber schließlich von immer wieder neuen Verletzungen ter Stegens durchkreuzt wurde. Das eröffnete Stellvertreter Oliver Baumann eine unverhoffte Chance. Der Hoffenheimer war ein sicherer Rückhalt während der gesamten WM-Qualifikation im zweiten Halbjahr 2025 und stieg zur Nummer eins auf.