Bayerns Aus in der Champions League:Es fehlen: die Tore

Aus dem Stadion von Andreas Liebmann

Acht Tage war es her, seit sich der Fußballtrainer Thomas Tuchel nach eigenen Angaben schwer "schockverliebt" hat in seine neue Münchner Mannschaft. Unmittelbar nach der schmerzhaften 0:3-Hinspielniederlage im Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern bei Manchester City hatte er die Öffentlichkeit mit dieser ungewöhnlichen Selbstdiagnose verblüfft. Und nun, acht Tage später, sollte diese Liebeserklärung also in ein Wunder münden, das dem FC Bayern doch noch den Halbfinaleinzug bescherte.