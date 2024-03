8:1 gegen Mainz:Der FC Bayern wird langsam wieder der FC Bayern

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Die zweite Halbzeit hatte gerade erst begonnen, als der Eindruck allmählich in Richtung Gewissheit tendierte. Thomas Müller hatte soeben das 4:1 erzielt, und es wirkte beinahe, als würde dieses Tor nicht nur die letzten Zweifel am bevorstehenden Sieg vertreiben, sondern auch eine übergeordnete Behauptung mit einem Ausrufezeichen versehen. Am Ende dieses Samstagnachmittags ging diese Kunde nach einem 8:1 (3:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 sogar als tragfähige These durch, sie lautete: Der FC Bayern wird langsam wieder der FC Bayern.