FC Bayern in Mainz

Auch das noch: Leon Goretzka verletzt sich gegen Mainz an der Hand, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Der FC Bayern holt in Mainz einen Sieg gegen viele Widerstände. Vor allem die Liste der Angeschlagenen und Verletzten wird immer länger. Die Debatte um die Breite des Kaders wird den Verein weiter begleiten.

Von Javier Cáceres, Mainz

Thomas Tuchel freute sich erkennbar, in Mainz alte Gesichter wiederzusehen; kaum, dass das Spiel vorüber war, fiel er lachend von einem Arm in den nächsten. Er hatte in Mainz seine Trainerkarriere begonnen, ein paar Menschen von damals sind noch oder wieder da - und ihm erkennbar wohlgesonnen. Mehr noch freute sich Tuchel über den 3:1-Sieg seiner Mannschaft beim ortsansässigen FSV.