Die Münchner gewinnen weitgehend souverän 2:1 beim 1. FSV Mainz 05, aber die Personalnot setzt sich fort - genauso wie Harry Kanes erstaunliche Torlosigkeit seit dem Sieg beim Ballon d'Or.

Der Weg zum bayerischen Schreckensort führt an einer Gruppe Fasanen vorbei. Die bunten Hühnervögel picken am Samstag unter dem grauen Novemberhimmel auf den kahlen Feldern, die die Landstraße 419 vom Mainzer Stadion trennen. Sehr wahrscheinlich sind sich die Vögel nicht gewahr, dass unweit ihres Futterplatzes der FC Bayern tatsächlich sein bisher letztes Bundesligaauswärtsspiel verloren hat. 2:1 gewann Mainz 05 ebenda im Dezember 2024.