18. Februar 2019, 16:41 Uhr Champions League Klopp probt gegen Bayern die große Täuschung

Sowohl die Bayern als auch Liverpool üben sich in Zurückhaltung vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale.

Jürgen Klopp schiebt die Favoritenrolle den in Augsburg beinahe gestolperten Münchnern zu.

Die wären allerdings schon mit einem Remis zufrieden. Aus gutem Grund: Gegen die letzte Mannschaft, die wie Liverpool spielt, verloren sie 1:3.

Von Martin Schneider , Liverpool

Seit geraumer Zeit beginnen wichtige Champions-League-Spiele nicht mehr mit dem Anpfiff, sondern mit einem verbalen Pokerspiel. Das Spiel beginnt spätestens dann, wenn der FC Bayern München in den Flieger zum Auswärtsspiel steigt, und es geht mit den von der Uefa vorgegebenen Pressekonferenzen am Vortag weiter. Wichtig dabei ist auf der einen Seite, sich nicht in die Karten gucken zu lassen, zu bluffen und die Einsätze zu tätigen. Am Montag haben die Bayern und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp dieses Spiel nahezu vorbildlich gespielt.

Beide haben keine genauen Auskünfte über den Fitnesszustand ihrer angeschlagenen Spieler Kingsley Coman und Dejan Lovren gegeben. Coman knickte in den letzten Minuten im Spiel gegen den FC Augsburg um und musste das Lauftraining am Sonntag abbrechen, Dejan Lovren laborierte an einer Muskelverletzung, trainierte aber laut Klopp wieder mit. Beide Spieler sind für beide Klubs wichtig. Coman wäre derjenige, den der FC Bayern mit seiner Schnelligkeit in Kontersituationen bräuchte, Innenverteidiger Lovren würde sich gut als Ersatz für den gesperrten Abwehrchef Virgil van Dijk machen - aber wenn jetzt eine Seite etwas Definitives sagen würde, könnte die andere Seite ja ihre Schlüsse ziehen. Also lässt man es. Sicher ist nur, dass Jérôme Boateng mit einer Magen-Darm-Grippe ausfällt - aber der hätte wohl sowieso nicht gespielt.

Bayerns Präsident Uli Hoeneß würde ein Remis mitnehmen

Die Personalsituation ist der einfachere Teil des Pokerspiels: Man sagt einfach nichts. Schwieriger ist die Sache mit der Erwartungshaltung. Vor allem, wenn sie einem nicht passt - und die vorherrschende Meinung, dass der FC Liverpool in diesem Spiel der Favorit ist, die passt Jürgen Klopp überhaupt nicht. Also machte er im Presseraum des FC Liverpool eine faszinierende Argumentationskette auf. "Der FC Bayern klagt auf einem sehr hohen Level", sagte er. Sie seien ja im DFB-Pokal noch dabei, in der Liga stehe noch das Heimspiel gegen Dortmund an, und in der Champions League hätten sie die Gruppenphase gewonnen. Dass die Situation nach sechs Jahren Dominanz in diesem Jahr schwieriger werden würde, das sei sowieso klar gewesen. Überhaupt: Um Titel zu gewinnen, brauche man die Gier eines Newcomers, aber die Qualität eines Favoriten - das sei bei Bayern durch ihre schwierige Situation gegeben. "Und deswegen", schloss er seinen Vortrag, "ist der FC Bayern sogar noch gefährlicher. Sie sind eine noch größere Bedrohung für uns als vorher."

Zur Erinnerung: Eben jener FC Bayern lag am vergangenen Freitag zweimal gegen den FC Augsburg hinten.

Es überrascht daher nicht, dass auf der anderen Seite des Pokertisches am Münchner Flughafen der Einsatz mit allen Mitteln klein gehalten wurde. Präsident Uli Hoeneß sagte, er würde ein Unentschieden mitnehmen. Auf Nachfrage, warum keinen Sieg, sagte er, man sei nicht überheblich. Den vermutlich entscheidenden Faktor benannte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Wir müssen schauen, wie wir defensiv in der Lage sind, da zu bestehen."

Gegen die letzte Mannschaft, die spielt wie Liverpool, verlor Bayern 1:3

Tatsächlich ist vor allem in den letzten Spielen gegen Augsburg, Schalke und im Pokal gegen Hertha ein Merkmal der Bayern-Defensive, dass sie Tore aus dem Nichts kassiert. Gegen einen Sturm aus Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino (zusammen 44 Pflichtspieltore) ist das keine gute Voraussetzung. Zumal die größte Stärke Liverpool die Kombination aus Ballgewinn durch Pressing und dem darauffolgenden schnellen Konter ist. Gegen die letzte Mannschaft, die ungefähr so spielt - Peter Boszs Bayer Leverkusen - verlor Bayern 1:3. Die größte Schwäche Liverpools ist die Innenverteidigung ohne van Dijk. Aber um die unter Druck zu setzen, muss Bayern sich aus der Deckung wagen. Trainer Niko Kovac wird dennoch eher auf Javi Martinez in der Startelf als auf James Rodriguez setzen, um im Mittelfeld mit dem zweikampfstarken Leon Goretza eine zusätzliche Absicherung zu haben. Klopp sagte zu seinen Abwehrproblemen nur, dass man immer gemeinsam verteidigen müsse.

Klopp spielte das Pokerspiel sauber zu Ende. Als er auf seine in Deutschland ausgelebte Rivalität zum FC Bayern angesprochen wurde, sagte er: "Natürlich war ich nicht glücklich, als sie unsere Spieler gekauft haben. Aber was hätte ich tun sollen? Soll ich denken: Super Sache, ich bring sie euch mit meinem Auto?" Aber das sei eben Teil des Geschäftes und außerdem Vergangenheit. Zu der Geschichte, die Bayern hätten damals ihm Jürgen Klinsmann als Trainer vorgezogen, sagte er, es gebe kein negatives Verhältnis. "Das waren 2008 zwei Telefonate, aber nichts Ernstes." Robert Lewandowski und Mats Hummels, die er in Dortmund trainiert hat, seien "fantastische Spieler", er wisse viel über sie, aber er werde alles tun, damit sie am Dienstag nicht glänzen können.

Nur eine einzige, unbedeutende Karte seines großen Blattes legte Klopp auf den Tisch. Er wünsche sich schon, sagte er ganz am Ende der Pressekonferenz, dass Borussia Dortmund deutscher Meister werde.