13. März 2019, 22:51 Uhr Liverpool siegt 3:1 Van Dijk und Mané köpfen den FC Bayern aus der Champions League

Der FC Liverpool steht im Viertelfinale - der FC Bayern muss sich verabschieden. Virgil van Dijk und Sadio Mané erzielen die entscheidenden Tore für das Team von Jürgen Klopp.

Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister spielte im Rückspiel gegen den FC Liverpool 1:3. Das Hinspiel endete 0:0. Virgil van Dijk köpfte in der 69. Minute das vorentscheidene zweite Tor für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Der Niederländer setzte sich nach einer Ecke im Luftzweikampf gegen Mats Hummels und Javi Martinez durch. In der 84. Minute besiegelte Sadio Mané mit seinem zweiten Tor ebenfalls per Kopf die Niederlage der Münchner. Damit verabschieden sich die Bayern zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 so früh aus der Königsklasse.

Mané brachte den FC Liverpool in der 26. Minute in Führung. Nach einem langen Pass stürmte Bayern-Torwart Manuel Neuer aus seinem Tor, erreichte den Ball jedoch nicht. Mané erzielte mit einem Lupfer die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung für die Engländer. 13 Minuten später schoss Bayern den Ausgleich. Nach einem starken Sprint und einem Querpass von Serge Gnabry bugsierte Joel Matip den Ball mit der Fußsspitze ins eigene Tor.