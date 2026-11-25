Jamal Musiala machte sich an der Seitenlinie warm. Es lief die 76. Minute, wie zuletzt beim 1:1 gegen Köln beorderte ihn Vincent Kompany auch gegen OSC Lille für die Schlussphase auf den Rasen. Langsam wolle er Musiala nach seiner achtwöchigen Spielpause wieder heranführen, hatte der Trainer gesagt. Aber nun wurde Musiala gebraucht. Genau wie Luis Díaz, der mit ihm in die Partie geschickt wurde, denn der FC Bayern lief in Frankreich einem 1:2-Rückstand hinterher.