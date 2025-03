Von Christof Kneer

In der vergangenen Woche hat Vincent Kompany beschlossen, dass er seinen Spielern etwas Gutes tun möchte. Er hat darauf verzichtet, vor dem Freitagabendspiel eine Nacht am Spielort einzulegen, warum auch, nach Stuttgart fährt der Bus doch in drei Stunden. Also ist die Münchner Reisegesellschaft erst am Freitagmorgen aufgebrochen, und es wäre sehr überinterpretiert, wenn man die etwas unruhige Vorstellung der Bayern in der ersten Halbzeit auf die brutalen Reisestrapazen schieben würde. Am Ende haben sie in Stuttgart gewonnen und sind wieder nach Hause gerollt, und Kompany stieg mit der beruhigenden Gewissheit in den Bus, dass sein Matchplan vollständig aufgegangen war. Zu den drei Punkten für die Tabelle gesellte sich die Dankbarkeit seiner Spieler, die nun keine weitere Hotelnacht auf ihrer Strichliste eintragen mussten.