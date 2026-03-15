Am Saisonende wird Deniz Aytekin seine Karriere als Bundesligaschiedsrichter beenden, und in diesen Zeiten, in denen sich anscheinend gerade in Schiedsrichterfragen keiner mehr einig ist, werden sich viele Leute einig sein, dass das ein Verlust für die Liga ist. Aytekin war jahrelang der Schiedsrichter, auf den sich die meisten verständigen konnten, in der halbjährlichen Umfrage des Fachmagazins Kicker unter Bundesligaspielern, wer denn aktuell der beste Schiedsrichter sei, gewann Aytekin regelmäßig oder stand zumindest weit vorne.
MeinungBundesligaDie Kritik an Schiedsrichtern und VAR hat ein Eigenleben entwickelt
Kommentar von Martin Schneider
Lesezeit: 3 Min.
Die Debatte um die Leistungen der Referees ist emotional aufgeladen – und der emotionale Teil der Saison folgt erst noch.
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