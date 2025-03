Von Philipp Schneider

Joshua Kimmich fuhr die Arme aus, erst den linken, dann den rechten. Er versuchte seinen Gegenspieler am Trikot zu packen, der schon wieder sehr schwierig zu halten war, auch wenn sich Kimmich mühte wie einer dieser Ringer im griechisch-römischen Stil. Es war eine Momentaufnahme in der 35. Minute des Achtelfinalhinspiels der Champions League zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Und doch wies diese besonders ruppige Szene in die Tiefe des taktischen Gespürs des Trainers Vincent Kompany. Er hatte Kimmich heute als eine Art Manndecker abgestellt: für Florian Wirtz, Leverkusens Spielmacher, der am Mittwochabend außergewöhnlich blass blieb.