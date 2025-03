Von Philipp Selldorf

Der Schlusspfiff des englischen Schiedsrichters Michael Oliver entließ mit sich und der Welt zufriedene Bayern-Profis in den Feierabend, bloß ein einzelner Außenseiter in ihrer Mitte empfing das finale Signal wie ein Sünder sein ewiges Urteil. Joao Palhinha ließ die Schultern sacken und senkte den Blick zu Boden. Jetzt war es amtlich und nicht mehr anzufechten: Der FC Bayern hatte lediglich 3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen gewonnen, und er war schuld daran, dass es überhaupt noch zu einem Rückspiel am kommenden Dienstag in der Bayarena kommen wird.