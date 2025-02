Von Philipp Schneider

Man darf wohl sagen, der Stürmer Harry Kane habe es in seinen eineinhalb Jahren beim FC Bayern zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Gut, Kane wurde bereits als Prominenter eingeflogen. Aber auch nach seiner Landung verging keine Woche, in der die Menschen nicht etwas lernen durften über den 100-Millionen-Mann aus dem Londoner Stadtteil Walthamstow: Über Kane, der sicherheitshalber ein halbes Jahr in einer Suite des Mandarin Oriental wohnt, bevor er aus Versehen in eine Bruchbude in München-Harlaching zieht. Über Kane, der sich herrlich wundert, als die Menschen bei seinem Besuch im Bayern-Fanklub in Kirchweidach anfangen zu lachen, als er erzählt, dass sein Lieblingstier der „Löwe“ sei. Und über Kane, der nicht anders kann, als mit seinen regelmäßig anfallenden Hattrick-Bällen in transparenten Plastiktüten aus der Arena zu spazieren, die er offenbar zuvor an der Obsttheke im Edeka gezogen hat.