Bayern in der Champions League

Leverkusen versucht alles, zeigt den Willen zur Aufholjagd und Trainer Xabi Alonso bringt sogar einen Stürmer. Doch am Ende liefern die Bayern eine souveräne Auftragsarbeit ab und ziehen mit einem 5:0 nach zwei Spielen ins Viertelfinale gegen Inter Mailand ein.

Von Christof Kneer, Leverkusen

Seit dem 25. Mai 2005 weiß Xabi Alonso, dass das möglich ist. Er lag damals auch mit 0:3 zurück, natürlich nicht er allein, sondern mit der Mannschaft des FC Liverpool im Champions-League-Finale von Istanbul gegen die AC Milan. Bis zur 54. Minute stand es null zu drei, sechs Minuten später stand es 3:3, durch Treffer von Steven Gerrard, Vladimir Smicer und, ja, Xabi Alonso. Um das Geschehene noch unglaublicher zu machen, gesellten sich zu diesem großen Wunder zwei weitere kleine, nämlich: Alonsos Tor zum 3:3 entstand aus einem erst im Nachschuss verwandelten Elfmeter. Und: Die Vorlage zum 2:2 kam von einem Mann, der womöglich erst dank dieses Abends zu ewiger Weisheit gelangte, die er inzwischen zum Glück mit der Fußballgemeinde teilt: Didi Hamann. Niemand weiß also besser als Xabi Alonso (und Didi Hamann), dass man einen 0:3-Rückstand auch in sechs Minuten aufholen kann. Wer allerdings den Einstieg in dieses Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sah, darf davon ausgehen, dass der Trainer Alonso seiner Mannschaft keineswegs geraten hatte, bis zur 54. Minute zu warten.