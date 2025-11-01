Vincent Kompany kann Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz in ein Spiel bringen, das seine B-Elf gegen ein chancenloses Leverkusen längst gewonnen hat. Was immer der Bayern-Trainer derzeit tut, es scheint ihm zu gelingen.

Als kurz vor Anpfiff die Aufstellung auf den Markt kam, beschlich die Branche ein ungeheuerlicher Verdacht: Wusste Vincent Kompany nicht, dass Lothar Matthäus in der Arena war? Nicht als Dandy und Lebenskünstler, sondern als TV-Experte an der Seite von Frank Hellmann... für das Dobbspiel der Woche!