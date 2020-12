Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

Es ist gut möglich, dass am vergangenen Wochenende eine neue Ära begonnen hat. Vielleicht wird man später einmal auf diese 69. Spielminute zurückblicken, vielleicht werden sie das in irgendeiner nostalgischen Sendung noch mal zeigen: Wie Jérôme Boateng bei einem Spiel in Stuttgart etwas unrund nach draußen trabt und den jungen Mann abklatscht, bei dessen Namen die Reporter noch nicht ganz textsicher sind.

Heißt er Tanguy Kouassi, so wie er mal angekündigt wurde, als er aus Paris zu den Bayern kam? Heißt er Tanguy Nianzou, wie ihn jetzt alle nennen? Oder heißt er Tanguy-Austin Nianzou Kouassi, wie es bei Wikipedia steht?

Wer es genau nimmt, sollte sich an letzteren Namen halten, aber wenn es stimmt, was alle sagen, wird es in absehbarer Zeit eh egal sein, wie man ihn nennt. Es werden ihn eh alle kennen. Wer sich durch die Branche fragt, erhält ein Meinungsbild, von dem jeder Despot nur träumen kann. Etwas über 100 Prozent aller Befragten sagen Sachen wie: "Er ist ein Ausnahmetalent und wird einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre" (Ralf Rangnick); oder: "Er ist das größte Talent, das ich je gesehen habe" (Zsolt Löw, Assistent von Thomas Tuchel in Paris); oder: "Vollgranate" (Bayerns ehemaliger Kaderplaner Michael Reschke).

Vielleicht wird die 69. Spielminute einmal die Minute gewesen sein, in der Boateng, Weltmeister und doppelter Triple-Sieger, einen nur für Experten sichtbaren Staffelstab an seinen Nachfolger übergeben hat.

Boatengs Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, Verbleib fraglich

Das Erstaunliche an den Hymnen auf den jungen Franzosen ist ihre Überparteilichkeit, sie kommen aus der Leipziger Gegen-den-Ball-Fraktion ebenso wie aus der Mit-Ball-Fraktion des FC Bayern. Aber Tanguy Nianzou, Geburtsjahr 2002, hat noch eine weitere Eigenschaft, die ihn im Moment auf verblüffende Weise besonders macht: Er ist der einzige klassische Innenverteidiger, von dem ganz, ganz sicher zu sein scheint, dass er auch in der kommenden Saison zum Kader des FC Bayern gehören wird.

Jerome Boateng: Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, Verbleib fraglich. David Alaba: Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus, Verbleib fraglich. Niklas Süle: Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Ein Verbleib? Schon sehr wahrscheinlich, er soll ja der neue Abwehrchef werden, aber weiß man's? Zuletzt war ein leises Knirschen zwischen Süle und Hansi Flick zu vernehmen, der Trainer strich ihn nach acht Tagen Quarantäne wegen eines falsch-positiven Corona-Tests und den anschließenden Länderspielen wegen "Trainingsrückstands" aus dem Aufgebot. Natürlich ist dann von allen zuständigen und vor allem nicht-zuständigen Leuten gleich wieder Süles Körper vermessen worden, per Augenschein natürlich nur, hat er wieder zu viel drauf?, fragen die Leute dann immer reflexhaft. Süle kennt das schon.

Aber um Übergewicht geht es in Bayerns Abwehr gerade eher nicht. Wer sich die Liste der potenziellen Abschiede anschaut, käme eher auf die Idee, demnächst ein Untergewicht in der Abwehrzentrale zu diagnostizieren.