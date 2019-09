Gnabry spielt immer? "Kann ich so in der Form nicht sagen"

Der FC Bayern strebt im ersten Spitzenspiel der neuen Saison den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga an. "Wir nehmen Leipzig sehr ernst. Sie sind im Moment Erster und nach dem Spiel wollen wir das sein", sagte Coach Niko Kovac vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker bei SZ.de) bei RB Leipzig. "Es wird ein Abnutzungskampf." Leipzig führt die Tabelle aktuell mit neun Punkten vor den Münchnern (7 Zähler) an.

Kovac zeigte sich am Donnerstag "glücklich" darüber, dass die Nationalspieler ihre Einsätze bei den Auswahlteams gesund überstanden hatten. Den am Mittwoch operierten Nationalspieler Leon Goretzka erhofft der Bayern-Trainer "so schnell wie möglich" zurück. "Man kann keine genauen Tage und Wochen nennen", sagte der 47-Jährige. Goretzka war wegen einer Oberschenkelverletzung operiert worden. "Es geht ihm gut", berichtete Kovac.

Offen ließ Kovac, ob er den Brasilianer Philippe Coutinho oder Thomas Müller in die Startformation gegen Leipzig beordert. "Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie Coutinho zurückkommt", sagte Kovac. Danach wolle er mit dem Zugang vom FC Barcelona reden und eine Entscheidung treffen. Aber man habe eben auch einen Müller als Option.

Gnabry werde wie alle Stars beim FC Bayern seine Spiele machen, sagt Kovac

Nach Bundestrainer Joachim Löw hat sich derweil auch Kovac lobend über Bayern-Außenangreifer Serge Gnabry geäußert. "Er ist 23 und in einem guten Alter. Schön, dass er zwei wichtige Tore gemacht hat", sagte Kovac. Löw hatte bei der Länderspielreise witzig auf Fragen reagiert, etwa auch als er eine Einsatzgarantie verkündete. "Serge Gnabry spielt, Serge Gnabry spielt immer!" Der Satz stand früher beim FC Bayern in der Amtszeit von Trainer Louis van Gaal für Thomas Müller.

"Das kann ich so in der Form nicht sagen. Wir haben schon sehr gute Spieler hier", sagte Kovac über die Einsatzgarantie des Nationalspielers. Gnabry werde wie alle großen Namen beim FC Bayern seine Spiele machen, sagte der kroatische Trainer, betonte aber auch: "Nationalmannschaft und Club kann man nicht immer vergleichen."