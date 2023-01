Von Sebastian Fischer, Leipzig

Die Gemeinsamkeiten zwischen Fußballspielen im Stadion namens al-Bayt in Katar und der Arena namens Red Bull in Leipzig sind zugegebenermaßen rar, aber es gibt sie. Zum Beispiel: sehr, sehr euphorische Stadionsprecher. Bei der WM legte bei jedem Spiel am Rasenrand ein DJ live seine Platten auf und bewegte sich begeistert zum Beat, um die Zuschauer mit erhöhter Lautstärke auf erhöhte Betriebstemperatur zu bringen. Es war manchmal nur unter Anstrengung auszuhalten. In Leipzig haben sie für diese Rolle seit Jahren Tim Thoelke auserkoren, einen Mann im roten Anzug, der die Aufstellung der Heimmannschaft nicht nur brüllend vorträgt, sondern tänzelnd wie ein extravaganter Fechter auf der Planche.