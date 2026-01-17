Manuel Neuer
Bayern in der EinzelkritikMusiala kommt zurück – und legt ein Tor auf
Lesezeit: 3 Min.
Der lange verletzte Nationalspieler feiert das perfekte Comeback, die Münchner Innenverteidiger sind an beiden Enden des Feldes entscheidend, und Michael Olise tanzt mit Leipzig. Die Bayern in der Einzelkritik.
5:1 gegen Leipzig:Die Bayern machen sich auch dieses Spiel untertan
Wer das Ergebnis sieht, glaubt es kaum, aber lange nutzt RB Leipzig Bayerns anfällige rechte Seite, um verdient mit einer Führung in die Pause zu gehen. Doch dann schlagen die Münchner mal wieder gnadenlos zu.
Lesen Sie mehr zum Thema