Zum Hauptinhalt springen

Bayern in der EinzelkritikMusiala kommt zurück – und legt ein Tor auf

Lesezeit: 3 Min.

(Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Der lange verletzte Nationalspieler feiert das perfekte Comeback, die Münchner Innenverteidiger sind an beiden Enden des Feldes entscheidend, und Michael Olise tanzt mit Leipzig. Die Bayern in der Einzelkritik.

Von Sebastian Fischer

Manuel Neuer

Zur SZ-Startseite

5:1 gegen Leipzig
:Die Bayern machen sich auch dieses Spiel untertan

Wer das Ergebnis sieht, glaubt es kaum, aber lange nutzt RB Leipzig Bayerns anfällige rechte Seite, um verdient mit einer Führung in die Pause zu gehen. Doch dann schlagen die Münchner mal wieder gnadenlos zu.

SZ PlusVon Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite