In einer anderen Welt zu einer anderen Zeit hätte das eine wirklich gute Dramaturgie ergeben: Etwa eine Stunde, bevor der FC Bayern zum Spitzenspiel bei RB Leipzig antritt, hat der Rivale aus Dortmund ein spätes Siegtor erzielt und den Druck auf die Münchner massiv erhöht. In der aktuellen Welt und zur aktuellen Zeit bedeutete der späte Treffer des BVB allerdings nur, dass die Bayern selbst im Falle einer Niederlage noch acht Punkte Vorsprung hätten; und würden sie in Leipzig, nur mal als Beispiel, eins zu fünf verlieren, wären sie dem BVB im Torverhältnis immer noch um über 30 Tore überlegen.