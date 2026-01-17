In einer anderen Welt zu einer anderen Zeit hätte das eine wirklich gute Dramaturgie ergeben: Etwa eine Stunde, bevor der FC Bayern zum Spitzenspiel bei RB Leipzig antritt, hat der Rivale aus Dortmund ein spätes Siegtor erzielt und den Druck auf die Münchner massiv erhöht. In der aktuellen Welt und zur aktuellen Zeit bedeutete der späte Treffer des BVB allerdings nur, dass die Bayern selbst im Falle einer Niederlage noch acht Punkte Vorsprung hätten; und würden sie in Leipzig, nur mal als Beispiel, eins zu fünf verlieren, wären sie dem BVB im Torverhältnis immer noch um über 30 Tore überlegen.
5:1 gegen LeipzigDie Bayern machen sich auch dieses Spiel untertan
Lesezeit: 4 Min.
Wer das Ergebnis sieht, glaubt es kaum, aber lange nutzt RB Leipzig Bayerns anfällige rechte Seite, um verdient mit einer Führung in die Pause zu gehen. Doch dann schlagen die Münchner mal wieder gnadenlos zu.
Von Christof Kneer
Bundesliga:Sehr laute Seufzer in Köln und Dortmund
Der FC gewinnt die zum Endspiel stilisierte Partie gegen Mainz, der BVB sichert spät drei Punkte gegen St. Pauli – und Hoffenheim ist auf dem Weg in die Champions League. Alles Wichtige zum 18. Spieltag.
Lesen Sie mehr zum Thema