Nach dem 0:0 des Ersten gegen den Zweiten bleibt es eng in der Bundesliga. Was war das für ein Spiel? Und welche Schlüsse lassen sich aus ihm ableiten?

Ein 0:0 im Spitzenspiel - in der Bundesliga bleibt es also an eng der Tabellenspitze. Was das für ein Spiel war zwischen den Bayern und Leipzig; welche Lehren sich ziehen lassen; und welche Folgen es hat für das Titelrennen - darüber sprechen Saskia Aleythe und Christof Kneer in der neuen Folge von "Und nun zum Sport" mit Moderator Christopher Gerards.

