Joshua Kimmich (links) wurde in Bochum offensichtlich zu seinem Missfallen ausgewechselt, Harry Kane vergab zwei Chancen, die er in der Hinrunde mutmaßlich noch verwandelt hätte.

Von Philipp Selldorf

Das Spiel dauerte noch keine drei Minuten, da geriet Thomas Müller das erste Mal außer sich. Wild gestikulierend wendete er sich an Noussair Mazraoui, der einigermaßen verständnislos dreinblickte. Der Anlass von Müllers Aufregung war so unerheblich wie eine Wolke am Himmel über Hindustan, doch zugleich erinnerte die Situation an eine Szene, die neulich beim Spiel des FC Bayern in Leverkusen entstand: Da sah man Müller mit der gleichen Vehemenz auf Harry Kane einreden, und dessen Gesichtsausdruck verriet alles, außer der Bereitschaft zuzuhören.