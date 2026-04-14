Bayern Münchens Coach Vincent Kompany hat die Beförderung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin bei Union Berlin als „Schlüsselmoment“ bezeichnet. Er sei „sehr glücklich“ darüber, sagte Kompany am Dienstag: „Sie kann kleinen Mädchen als Vorbild dienen, damit sie sehen: Ich kann überall coachen und eine erfolgreiche Karriere haben. Diese Geschichten sind wirklich wichtig.“

Die bisherige U19-Trainerin Eta hatte am Samstagabend Steffen Baumgart beerbt, der nach dem 1:3 beim 1. FC Heidenheim entlassen worden war – und ist damit die erste Cheftrainerin in der Geschichte der Männer-Bundesliga.

Marie-Louise Eta bei Union Berlin : „Da muss man sich streckenweise schämen“ Die Verantwortlichen von Union Berlin erklären die Beförderung von Marie-Louise Eta zur ersten Bundesliga-Cheftrainerin – und zeigen sich fassungslos über sexistische Kritik. SZ Plus Von Sebastian Fischer ...

Diese „Schlüsselmomente“ könne man „leicht kleinmachen und sagen: Sie ist nur ein Coach, so müssen wir sie behandeln. Aber es ist etwas Besonderes“, betonte der Coach des deutschen Rekordmeisters. Es gebe allerdings einen Punkt, bei dem er sich wünsche, dass Eta nicht wie ein Mann behandelt werde: Er hoffe, „dass sie Geduld haben mit ihr“.

Bislang ist geplant, dass die 34-Jährige das Team für die finalen fünf Spieltage betreut und zur neuen Spielzeit das Frauenteam in der Bundesliga übernimmt. Ihr Debüt als hauptverantwortliche Trainerin der Männer gibt Eta am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.