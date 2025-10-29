Zum Hauptinhalt springen

DFB-PokalKöln kämpft, Bayern hält dagegen

Lesezeit: 4 Min.

Joël Schmied (links) und Harry Kane duellieren sich um den Ball. Es war nur einer von vielen Zweikämpfen der Partie.
Joël Schmied (links) und Harry Kane duellieren sich um den Ball. Es war nur einer von vielen Zweikämpfen der Partie. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Der 1. FC Köln schafft es, die Münchner zum Schwanken zu bringen. Das Tor der Münchner zum zwischenzeitlichen 1:1 fällt zwar aus einer klaren Abseitsposition – am Ende ist der Spielverlauf aber deutlich.

Von Philipp Selldorf, Köln

Gegen die Bayern spielt kein Team richtig gern, es sei denn, es besteht aus Masochisten. Aber die Fans des 1. FC Köln haben dann doch ein wenig übertrieben mit ihrer Choreografie, die sie eigens für den großen Pokal- und Fernsehabend angefertigt hatten. „Des Römers Erbe bliev bestonn / Kölle weed niemols ungerjonn“ hatten sie in goldenen Lettern auf ihr Banner geschrieben. Doch so grausam sind die Bayern nun auch wieder nicht, dass sie gleich den Untergang der alten Römerstadt im Schilde geführt hätten.

Zur SZ-Startseite

Playoff-Start für Thomas Müller
:Gänsehaut in Vancouver

Thomas Müller ist angekommen in Kanada: mit acht Toren in neun Partien, einem Pokalsieg und Platz zwei der Setzliste zum Start der Playoffs. Radio Müller nimmt die Leute in der Stadt mit – und sendet ambitionierte Botschaften.

SZ PlusVon Jürgen Schmieder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite