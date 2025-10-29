Gegen die Bayern spielt kein Team richtig gern, es sei denn, es besteht aus Masochisten. Aber die Fans des 1. FC Köln haben dann doch ein wenig übertrieben mit ihrer Choreografie, die sie eigens für den großen Pokal- und Fernsehabend angefertigt hatten. „Des Römers Erbe bliev bestonn / Kölle weed niemols ungerjonn“ hatten sie in goldenen Lettern auf ihr Banner geschrieben. Doch so grausam sind die Bayern nun auch wieder nicht, dass sie gleich den Untergang der alten Römerstadt im Schilde geführt hätten.
DFB-PokalKöln kämpft, Bayern hält dagegen
Lesezeit: 4 Min.
Der 1. FC Köln schafft es, die Münchner zum Schwanken zu bringen. Das Tor der Münchner zum zwischenzeitlichen 1:1 fällt zwar aus einer klaren Abseitsposition – am Ende ist der Spielverlauf aber deutlich.
Von Philipp Selldorf, Köln
Playoff-Start für Thomas Müller:Gänsehaut in Vancouver
Thomas Müller ist angekommen in Kanada: mit acht Toren in neun Partien, einem Pokalsieg und Platz zwei der Setzliste zum Start der Playoffs. Radio Müller nimmt die Leute in der Stadt mit – und sendet ambitionierte Botschaften.
Lesen Sie mehr zum Thema