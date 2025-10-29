Der 1. FC Köln schafft es, die Münchner zum Schwanken zu bringen. Das Tor der Münchner zum zwischenzeitlichen 1:1 fällt zwar aus einer klaren Abseitsposition – am Ende ist der Spielverlauf aber deutlich.

Gegen die Bayern spielt kein Team richtig gern, es sei denn, es besteht aus Masochisten. Aber die Fans des 1. FC Köln haben dann doch ein wenig übertrieben mit ihrer Choreografie, die sie eigens für den großen Pokal- und Fernsehabend angefertigt hatten. „Des Römers Erbe bliev bestonn / Kölle weed niemols ungerjonn“ hatten sie in goldenen Lettern auf ihr Banner geschrieben. Doch so grausam sind die Bayern nun auch wieder nicht, dass sie gleich den Untergang der alten Römerstadt im Schilde geführt hätten.