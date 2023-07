Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Der FC Bayern reist in dieser Sommerpause zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten des Fußballs: erst zu Uli Hoeneß an den Tegernsee, dann weiter zum sagenumwobenen asiatischen Markt. Von diesem Samstag bis zum kommenden Donnerstag hat der deutsche Rekordmeister vor der Weiterreise nach Japan und Singapur zunächst sein Quartier am Tegernsee bezogen, in einem "Refugium direkt am Seeufer, nur 45 Autominuten von München entfernt", wie der virtuelle Hotelhochglanzprospekt verrät (was selbstverständlich gelogen ist, da zwischen München und Rottach-Egern im Sommer mindestens immer Stau ist).