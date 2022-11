Bayern in der Champions League:18 aus 6

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Neulich hat Julian Nagelsmann seinem großen Fußballlexikon ein zuvor unbekanntes Wort hinzugefügt: Hektomat. "Ich bin eher so der Hektomat in der Coaching-Zone", sagte er selbstkritisch. Er meinte damit sein aufbrausendes Wesen an der Seitenlinie, besonders in jenen Phasen, in denen seine Mannschaft nicht im Ballbesitz ist.