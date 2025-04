Am Ende fehlt in einem wilden Spiel ein Tor: Bayern scheidet durch ein 2:2 gegen Inter Mailand aus der Champions League aus. Für Thomas Müller war es das letzte Spiel für seinen Klub in diesem Wettbewerb.

Von Sebastian Fischer, Mailand

Nein, so hatte es Vincent Kompany nicht gemeint, als er am Vorabend von seiner Hoffnung gesprochen hatte, ein besonderes Spiel mitzuerleben, ganz sicher nicht. Wobei es natürlich besonders war, was er erlebte, als er in der 61. Minute von seiner Bank aufstand, sehr besonders sogar. Es regnete in Strömen, der Wind peitschte durchs Stadion, und der Trainer des FC Bayern klatschte zur Aufmunterung seiner Spieler. Wobei er sein Klatschen in diesem Moment wohl nicht mal selbst hörte, so laut brüllten die Menschen im Stadion San Siro, das in solchen Fällen ungefähr doppelt so laut klingt wie die herkömmlichen Fußball-Arenen dieser Welt.