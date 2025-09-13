Sieben Jahre lang war der HSV in der zweiten Liga sicher vor den Bayern – beim ersten Ausflug nach München fängt er sich wieder fünf Gegentore. Das Spiel ist schon nach 29 Minuten entschieden.

Von Philipp Schneider

Es hat schon Fußballer gegeben, die es nach einem Gegentor eiliger hatten, den Ball zum Mittelkreis zu tragen. Zehn blau gewandete Feldspieler und ein Torwart standen am Samstagabend in ihrer Hälfte und sahen so aus, als wollten sie zunächst einmal eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, um das Erlebte aufzuarbeiten. Es waren zwar erst 29 Minuten gespielt in der Münchner Arena, aber oben auf der Anzeigetafel leuchtete bereits ein Zwischenstand von 0:4. Der ehemals große Hamburger Sportverein sah plötzlich aus wie die ehemals große FDP in der Blitzschalte in die Parteizentrale nach der ersten Hochrechnung bei der vergangenen Bundestagswahl. Es war ein bisschen zum Heulen. Also für die Betroffenen.