Der FC Bayern vermisst in dieser Saison einen zuverlässigen Mittelstürmer, hat gegen Berlin aber für den Bruchteil einer Sekunde in Serge Gnabry einen Fußballer dieser Gattung.

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

80 Minuten waren gespielt, als diese zähe Therapiesitzung des FC Bayern, in der der Patient fast von der Liege gefallen wäre, ihrem Ende entgegenstrebte. Und als der befreiende Moment endlich gekommen war, als die Münchner hochschraken aus einem Zustand zwischen Trance und Schläfrigkeit, da wussten sie, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Sie stürmten nicht nur zu Kingsley Coman, dem Torschützen zum 2:0 (0:0). Sie stürmten auch zu Joshua Kimmich, dem defensiven Mittelfeldspieler und Kapitän, der die Bayern vor einer Blamage gegen eine Berliner Kampftruppe bewahrt hatte - mit zwei Geniestreichen, die in eine ansonsten ideenlose Partie so unvermittelt gefahren waren wie Gewitterblitze unter blauem Himmel.