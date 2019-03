30. März 2019, 10:13 Uhr Verteidiger beim FC Bayern Im Namen der Watschn

80-Millionen-Euro-Mann Hernández ist nicht der erste aufsehenerregende Verteidiger-Transfer des FC Bayern.

Ein handfester Überblick - von Beckenbauer über Schwarzenbeck bis Kuffour.

Von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

Achtzig Millionen Euro! So viel hat der FC Bayern für einen neuen Spieler ausgegeben, der weder Messi noch Ronaldo, weder Sané noch Mané heißt und nicht mal auf deren Position spielt. Für einen Verteidiger! Dabei setzt Lucas Hernández, 23, in München durchaus eine Tradition prägender Abwehrspieler fort, in einem Klub, der oft nur auf seine Stürmer reduziert wird. Eine Kulturgeschichte großer und nicht so großer bayerischer Verteidiger-Transfers, die auch zeigt, wie sich die Shopping-Strategie der Bayern verändert hat.

Der Kaiser

Kostenpunkt: eine Watschn. Der angesagteste Verein der Stadt war 1958 selbstverständlich der TSV 1860, dorthin wollte also auch unbedingt ein junger Bursche aus Obergiesing, der 13 Jahre alte Franz Beckenbauer. Nachdem Beckenbauer vom Löwen-Spieler Gerhard König geohrfeigt worden war, schmollte er und wechselte zum FC Bayern, wo er als Libero mal eben ein modernes Aufgabenprofil für Abwehrspieler erfand, und nebenbei den FC Bayern als den Verein, der er bis heute geblieben ist.

Die Krachledernen

Dem Burschen aus Obergiesing folgten im Laufe der Jahre weitere Burschen, die ebenfalls stilprägende Verteidiger wurden. Sie kamen entweder aus München (1961 der 13 Jahre alte Georg Schwarzenbeck) oder aus dem fernen niederbayerischen Vilshofen (1975 der 18 Jahre alte Klaus Augenthaler). Der eckige Schwarzenbeck war quasi die Kehrseite des eleganten Beckenbauer, der den Job des Liberos 1976 an Augenthaler übertrug. Dieser war nicht ganz so elegant wie Beckenbauer, hatte dafür aber einen Schuss, der mindestens so prächtig wie eine Watschn war, und einmal foulte er Rudi Völler so fulminant, dass der in hohem Bogen bis nach Niederbayern flog. Mit Schwarzenbeck und Augenthaler verfestigte sich das später von Uli Hoeneß formulierte Prinzip, wonach der FC Bayern Verteidiger nicht für viel Geld einkauft, sondern vor der eigenen Haustüre findet.

Das Experiment

1979 führte erstmals in einer Transferperiode der junge Manager Uli Hoeneß die Geschäfte. Einen Stürmer hatte er schnell gefunden, vom VfB Stuttgart holte er seinen Bruder Dieter. Einen guten Verteidiger suchte er allerdings lange. Und so flog er kurz vor Weihnachten 1979 nach Norwegen, um den 24 Jahre alten Jan Einar Aas vom FK Moss zu einem Wechsel zu überreden. Aas aber wollte noch mit seiner Frau alles besprechen, mit Frau Aas, Hoeneß musste kurzfristig in Oslo übernachten, lief bei minus 20 Grad einen Kilometer lang über den Flughafen, in Sommerschuhen, weswegen Hoeneß noch 40 Jahre später sagte: "mein verrücktester Transfer". Aas entschied sich immerhin gemeinsam mit seiner Frau für die Bayern (und gegen Mönchengladbach), ein prägender Transfer wurde er dennoch nicht. Aas spielte in eineinhalb Jahren nur 13 Mal, fiel durch keinerlei Wøtschn auf und verabschiedete sich bald wieder zu Nottingham Forest.

In fremden Nischen haben die Bayern seitdem nur noch selten ihre Abwehrspieler gesucht, als gelungenes Experiment gilt immerhin der Versuch mit dem "Beckenbauer Argentiniens". 2003 holte Hoeneß für fünf Millionen Euro und ohne Rücksprache mit Frau Aas den Argentinier Martín Demichelis von River Plate. Demichelis gewann viermal die Meisterschaft und wechselte 2011 kostendeckend für fünf Millionen Euro zum FC Málaga.

Der fränkische Legionär

Norbert Eder kann nichts dafür, dass man ihn immer mit diesem Bild verbindet: Er trägt ein grünes Trikot und wird von Maradona ausgespielt. Eder gehörte zu jenem umstrittenen WM-Kader von 1986, in dem ein Teamchef namens Beckenbauer (ja, der von oben) lauter Vorstopper aufeinanderstapelte. Eder war ein Spätberufener, mit 30 wurde er Nationalspieler, mit 30 stand er im WM-Finale gegen Argentinien (2:3). Erst mit 28 war er zu den Bayern gewechselt, wo er nach all den bajuwarischen den Katsches/Auges zum ersten Abwehrlegionär wurde: Eder, gebürtiger Unterfranke, wechselte aus Nürnberg nach München, wo ihm zuliebe die TV-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" erfunden wurde (okay, vielleicht gab's die auch vorher schon). Immerhin erinnerte Meister "Norbert" Eder in München an die literarische Vorlage, er wurde zu einer Art Schreiner unter den Verteidigern, alle Aufträge erledigte er pflichtbewusst und pünktlich. Aus heutiger Sicht hat Eder bei Bayern fast schon eine transferhistorische Dimension: Er ist der Abwehrspieler, der die Zeiten verbindet. Er gehört einerseits noch zu den Verteidigern, die aus den Tiefen des Freistaats kamen - andererseits lässt er schon die neue Bayern-Politik erahnen: jene, dass man in der Bundesliga bei anderen Klubs Verteidiger entdeckt und sie souverän wegkauft.

Die Besten des Landes

Eder hatte die Bayern bereits in Richtung Zürich verlassen, als Hoeneß mit prallem Stolz einen neuen Vorstopper präsentierte: Jürgen Kohler, Nationalspieler aus Köln und 3,3 Millionen D-Mark teuer. Kohler - ein Vertreter jener "Kein-Mensch-kein-Tier-die-Nummer-4"-Generation, die mit den Füßen Watschn verteilen konnte - galt als aufrichtiger Eisenfuß, der sein hieb- und trittfestes Spiel mit ersten modernen Ansätzen mischte. Er begründete in München die Tradition des legalen Vorstopper-Diebstahls: So wie die Bayern den rivalisierenden Kölnern den besten Abwehrmann wegkauften, so entwendeten sie der Konkurrenz später auch Oliver Kreuzer (Karlsruhe), Thomas Helmer (Dortmund) und Thomas Linke (Schalke). In jenen Jahren bildete sich beim FC Bayern das Bewusstsein aus, dass auch Abwehrspieler ihr Geld wert sein können - später kam dieses Bewusstsein bei Jérôme Boateng zur Anwendung, den die Bayern für etwa 13 Millionen Euro bei Manchester City auslösten.

Die Krachledernen, reloaded

1981 dachten schon nicht mehr ganz so viele Burschen im Großraum München daran, zum TSV 1860 zu wechseln, auch nicht der acht Jahre alte Markus Babbel. Mit ihm lebte in den 1990er-Jahren die Theorie noch mal auf, dass die besten Innenverteidiger der Welt doch ohnehin in Bayern hergestellt werden und daher für eine höfliche Aufwandsentschädigung von ihrem Heimatverein losgelöst werden können, für ein üppig gefülltes Ballnetz zum Beispiel. Dabei war Babbel als sog. Eigengewächs schon einer der Letzten seiner Art.

Erst 2009 beförderte Louis van Gaal den 20 Jahre zuvor in Memmingen geborenen Holger Badstuber zum Stammspieler. Badstuber ist bis heute der letzte Innenverteidiger, der in der Jugend des FC Bayern ausgebildet wurde und den Durchbruch bei den Profis schaffte. Mancher spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Watschn für die Jugendarbeit des Vereins.