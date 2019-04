3. April 2019, 20:52 Uhr Bayerns 5:4 gegen Heidenheim Ein Spiel für die Pokal-Historie

Mit 5:4 (1:2) gewinnt der FC Bayern ein dramatisches, unfassbar bilderreiches Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim und erreicht das Halbfinale.

Das entscheidende Tor erzielt der zur Halbzeit eingewechselte Robert Lewandowski per Elfmeter.

Aus dem Stadion von Christof Kneer

Ob das zu den eigenen Gesetzen des Pokals gehört? Zwar hatte man von diesem speziellen Gesetz noch nichts gehört, aber es war ja nicht zu übersehen: Die 13. Spielminute in einem DFB-Pokal-Viertelfinale dauert manchmal offenbar fünf Minuten. Die 13. Minute in der Partie des FC Bayern gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim begann damit, dass der berühmte Niklas Süle den unberühmten Robert Andrich foulte. Sie setzte sich fort in einem Freistoßpfiff des mittelberühmten Schiedsrichters Guido Winkmann, der Süle die gelbe Karte zeigte.

Dann nahm sich Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer den Ball, er hielt ihn in der Hand, streichelte ihn eine Weile und gab ihn nicht mehr her. Schnatterer ist zumindest eine Freistoß-Berühmtheit, aber er kam auch in der mittlerweile auf zwei Minuten verlängerten 13. Spielminute noch nicht dazu, sein Können zu zeigen. Was nun folgte, war der inzwischen rasend berühmte Videobeweis, Schiedsrichter Winkmann lief raus zum Fernsehgericht und kehrte mit der roten Karte aufs Feld zurück. Platzverweis für Süle wegen Notbremse! Nun, nach knapp fünf Minuten, durfte Schnatterer seinen geliebten Ball endlich auf den Boden legen, er lief - und traf die Latte.

Wohl selten hat eine fünf Minuten lange 13. Spielminute ein Spiel so verändert wie an diesem Mittwoch, und noch seltener wohl in einem Duell zwischen einem Rekordrekordmeister und einer Mannschaft aus Heidenheim, die viele immer noch mit einer Mannschaft aus Sandhausen verwechseln. Die letzte halbe Stunde dürfte aber dazu beigetragen haben, dass "Heidenheim" jetzt zumindest ein bisschen unverwechselbar geworden ist. In dieser letzten halben Stunde wusste man nicht mehr, wo man hinschauen sollte, rechts schoss der Münchner Serge Gnabry an die Latte, links vergab ein Heidenheimer eine spektakuläre Chance, und zwischendurch meldete sich immer wieder der Videoassistent. Mit 5:4 (1:2) gewannen die Bayern schließlich ein dramatisches, unfassbar bilderreiches Pokalspiel nach einem späten Elfmeter von Lewandowski - sie gewannen sehr verdient und gleichzeitig glücklich.

Ja, das geht, aber das kann man nur glauben, wenn man dieses Spiel gesehen hat.

Bevor dieses Spiel begann, hatten beide Trainer aber dieselbe schwierige Frage zu lösen: Was sagt uns das kommende Wochenende für den heutigen Mittwochabend? Beide Mannschaften begegnen am Wochenende im Punktspielbetrieb den jeweiligen Tabellenführern, die Bayern empfangen am Samstagabend Dortmund, die Heidenheimer am Sonntag den 1. FC Köln. Trainer mögen diese Konstellation meistens nicht so sehr, sie wissen ja, dass sie zwei Spiele in einem coachen und unter der Woche schon das Wochenende berücksichtigen müssen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt tat sich leichter, Prioritäten zu setzen, für seinen doch immerhin seit 1846 bestehenden Verein war dieses Pokalspiel das größte Spiel der Klubgeschichte: Schmidt ignorierte also das Wochenende und brachte seine beste Elf. Niko Kovac hingegen hielt zwei seiner wichtigsten Waffen zurück, er setzte Kingsley Coman und Robert Lewandowski auf die Bank, Letzterer sei "kränklich", meldete der FCB.

Hiermit hatten die Bayern, wenn auch unwissentlich, auch ihr eigenes Spiel ziemlich präzise umschrieben, jedenfalls ihr Spiel von der 13. Minute bis zur 53. Minute.

Dabei hatte die Partie eher unauffällig begonnen, sie tarnte sich geschickt, sie ging los wie erwartet: Man sah einen guten Zweitligisten, der sich nicht verkriecht - und einen routinierten, natürlich überlegenen Rekordrekordmeister, dem eine Standardsituation reicht, um in Führung zu gehen. Nach Kimmichs Eckball stand Leon Goretzka plötzlich frei, und lässig köpfelte er zum 1:0 ein. Das war: in der 12. Minute. Dann folgte die sehr lange Dreizehnte.

Es gab einmal ein Bayern-Spiel bei Manchester City, Pep Guardiola war noch Trainer in München, und in diesem Spiel kombinierten die Bayern den Gegner trotz Unterzahl an die Wand. An dieses Spiel musste man denken, als man die Bayern jetzt in Unterzahl holpern und stolpern sah, gegen einen Zweitligisten. Fahrig und unkonzentriert wirkten die Münchner, und einen der zahlreichen Ballverluste nutzten die Gäste zum Ausgleich. James verschlamperte den Ball, Heidenheims Konter lief natürlich über Schnatterer, dessen Flanke der gebürtige Münchner Robert Glatzel ins Tor köpfte (27.). Diesen Glatzel, übrigens, würden die Bayern noch kennenlernen.

Ein Warnschuss, eine Mahnung zu mehr Körperspannung? Erst mal nicht: Zwölf Minuten später führte der Außenseiter, wieder nach einem Konter. Torschütze: "der legendäre Schnatterer", wie Mats Hummels den Heidenheimer nennt. In der Pause schienen die Bayern inklusive ihres Trainers die Botschaft aber verstanden zu haben: Drei Neue kamen aufs Feld, Kingsley Coman, Robert Lewandowski und die Körperspannung. Thomas Müller (53.), Robert Lewandowski (55.) und Serge Gnabry (65.) stellten den Spielstand binnen kurzer Zeit auf 4:2, Müller sogar mit einem Seitfallzieher. Allerdings verführte dieses Ergebnis die Bayern wieder dazu, ihr 3-3-3-Unterzahlsystem so fahrlässig zu interpretieren, dass Heidenheim auch nur drei Minuten für zwei Tore brauchte. Und natürlich war es... nein, nicht Schnatterer, es war Robert Glatzel vom TSV Waldtrudering, der per Flachschuss und Elfmeter (73., 76.) das 4:3 und 4:4 schoss. Sein Mitspieler Denis Thomalla schoss beinahe das 4:5 (83.), aber Ulreich parierte glänzend. So durfte Lewandowski einen Elfmeter zum 5:4 nutzen, und der war nicht mal kränklich geschossen.