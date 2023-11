FC Bayern gegen Hoffenheim:Kane trifft und trifft und trifft

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Kurz vor der Halbzeit konnte man sich fragen, in welchen Situationen Harry Kane eigentlich mal nicht trifft. Vielleicht während der Silvesterparty nachts um ein Uhr? Oder während des Geburtstags eines seiner vier Kinder, wenn er Aufsicht führen muss oder gerade im Sandkasten mit den Förmchen beschäftigt ist? Oder wenn man ihn mitten in der Nacht aus seinem Hotel-Bett holt, in ein Bayern-Trikot steckt und schlaftrunken mit verbundenen Augen in den Strafraum der Fröttmaninger Arena stellt?