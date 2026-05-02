Die Anreize waren für den FC Bayern bei diesem vorletzten Heimspiel der Saison in der Bundesliga überschaubar, aber kleine Gesten zeigten das Engagement der Münchner. Etwa von Trainer Vincent Kompany, der Luis Díaz Mitte der zweiten Halbzeit anwies, schnell den Ball für die Heidenheimer zu holen, um keine Sekunde zu verlieren. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:2, und die Bayern schickten sich gerade an, ihrer Lieblingsbeschäftigung der vergangenen Wochen nachzugehen: einen Rückstand zu drehen. Doch mitten hinein in ihre Bemühungen schlenzte Budu Zivzivadze den Ball für den 1. FC Heidenheim so gekonnt zum dritten Treffer der Gäste ins Tor, dass sogar der Münchner Spezialist für Schlenzer, Michael Olise, anerkennend staunen konnte.