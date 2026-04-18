Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Münchner, wie der Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Der Klub rechnet mit einer „längeren Pause“.