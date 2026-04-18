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FC BayernGnabry fällt mit Adduktorenverletzung „längere Zeit“ aus

Serge Gnabry wird dem FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in der Champions League fehlen.
Serge Gnabry wird dem FC Bayern gegen Paris Saint-Germain in der Champions League fehlen. Matthias Schrader/AP

Der Offensivspieler habe sich einen „Ausriss der Adduktoren“ im Oberschenkel zugezogen, teilte der Klub am Samstagabend mit.

Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen, das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Münchner, wie der Rekordmeister am Samstagabend mitteilte. Der Klub rechnet mit einer „längeren Pause“.

Gnabry ist auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada vorgesehen. Ob der 30-Jährige um die Teilnahme an dem Turnier (11. Juni bis 19. Juli) bangen muss, blieb zunächst offen.

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