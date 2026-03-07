Zuweilen beantwortet der FC Bayern auch Fragen, die sich bisher niemand gestellt hat. Zum Beispiel: Wer ist eigentlich hinter Harry Kane Elfmeterschütze Nummer zwei? Alle 16 Strafstöße hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in dieser Saison geschossen, davon 14 verwandelt, der letzte, der in der Bundesliga in Vertretung zum Punkt ging (und verschoss) war Serge Gnabry vergangene Saison gegen Bochum. Nach dem Spiel zeigte sich, dass die Elfmeterhierarchie bei den Münchnern im immer durchgeplanteren modernen Fußball, wo Eckbälle choreografiert und sogar der Spielzug nach dem Anstoß im stets gleichen Muster abläuft, erfrischend lax geregelt ist. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nicolas Jackson oder auch Tom Bischof seien die Kandidaten, ergab sich aus den verschiedenen Aussagen. Am Ende sei es eine „Gefühlsentscheidung“ gewesen, dass Musiala antritt, sagte Vincent Kompany in der Pressekonferenz.