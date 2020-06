"Im Leben", sagt Hansi Flick, "gibt es viele Dinge, die man so noch nicht gesehen hat." Deshalb will er nicht darüber reden, was passieren könnte, falls seine Mannschaft an diesem Wochenende oder nächste Woche die Meisterschaft gewinnen sollte. Er selbst hat schon einmal ein Ding gesehen, das es so noch nicht gegeben hatte, und weil er damals davon profitierte, will er alles unternehmen, um dieses Mal nicht der Leidtragende zu sein.

Die Saison 1985/86, der junge Mittelfeldspieler Flick war gerade aus Sandhausen zum FC Bayern gewechselt. Nach 33 Spieltagen war Bremen Erster, nach einem 0:0 im direkten Duell am vorletzten Spieltag gegen die Münchner. Am letzten Spieltag hätte Werder ein Punkt in Stuttgart gereicht. Werder verlor 1:2. Die Bayern gewannen 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach, als erste und bislang einzige Mannschaft der Geschichte wurden sie Meister, ohne an einem der ersten 33 Spieltage Tabellenerster gewesen zu sein.

Wenn man eine Meisterschaft gewinnt, sagt Flick knapp 34 Jahre später, "ist es schon so, dass man sich wahnsinnig freut"; auch wenn er seine Rolle an diesem Titel damals nicht überbetonen will, in der Hinrunde spielte er lediglich fünfmal, in der Rückrunde nur einmal. Er erzielte kein Tor, sah eine gelbe Karte. Später gewann Flick mit den Münchnern drei weitere Meisterschaften, an diesen war sein Anteil größer: "Das sind dann schon Sachen, die man so schnell nicht vergisst."

An diesem Samstag (18.30 Uhr) spielt der FC Bayern wieder gegen Mönchengladbach, wieder könnte es die Partie vor dem Titelgewinn sein. Es wäre die erste Meisterschaft für Flick als Cheftrainer. Aber Geschichte wiederholt sich nicht immer ganz so leicht.

Die Bayern gehen mit sieben Punkten Vorsprung in diesen 31. Spieltag, insgesamt waren sie bislang an zwölf Spieltagen Erster, alles andere als der Titel wäre eine Überraschung, es fragt sich nur: wann? Am Samstag können die Münchner nur Meister werden, falls Dortmund am Nachmittag gegen Düsseldorf verlieren sollte - und falls die Bayern selbst ihr Spiel gewinnen. Sollten sie gewinnen, wäre das ein weiteres Beispiel dafür, wie groß Flicks Anteil an diesem Titel wäre.

Müller und Lewandowski fehlen gesperrt - Thiago fällt drei Wochen aus

Der Trainer muss am Samstag sein zentrales Offensivduo ersetzen, Robert Lewandowski (30 Ligatore erzielt!) und Thomas Müller (20 Ligatore vorbereitet!) fehlen aufgrund ihrer Gelbsperren. Beim Flügelstürmer Serge Gnabry, der beim zähen Pokal-Halbfinalsieg am Mittwoch gegen Frankfurt wegen Rückbeschwerden fehlte, sehe es für die Partie gegen Gladbach "ganz gut" aus, sagt Flick am Freitagmittag. Verzichten muss er stattdessen auf Thiago, der nach einer Leisten-OP drei Wochen lang ausfallen wird. Die vergangenen, eng getakteten Wochen, gibt Flick zu, hätten "schon gezehrt". Lewandowski wird "vielleicht" (Flick-Deutsch für: sehr wahrscheinlich) der junge Joshua Zirkzee ersetzen. Thiago wird wohl ersetzt durch Leon Goretzka, der ihn praktischerweise schon in den vergangenen Wochen vertreten hatte, und das außerordentlich stark. Die Müller-Position im Zentrum könnte Gnabry übernehmen.

Dass ihm diese Umstellungen Sorgen bereiten, diesen Eindruck erweckt Hansi Flick am Freitag nicht. Auch diese Situation geht er mit seiner professionellen Gelassenheit an, mit der er seit vorigem Herbst aus einer verunsicherten Mannschaft eines der derzeit stabilsten Teams Europas geformt hat. Sich selbst will der Fast-schon-Meister-Trainer Flick dafür nicht loben, er sagt aber schon: "Entscheidend ist, was wir im Training anbieten."

Ob diesem auf alle Eventualitäten vorbereiteten Trainer auch etwas über eine Feier im Falle einer vorzeitigen Meisterschaft zu Ohren gekommen sei? Flick sagt: "Null."