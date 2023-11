Komm in meine Arme! Trainer Thomas Tuchel (links) ist hoch zufrieden mit den Leistungen seines zurückgekehrten Torwarts Manuel Neuer.

Nach dem öffentlichen Zank mit Lothar Matthäus präsentiert sich Thomas Tuchel so souverän, wie es die sportliche Lage beim FC Bayern gebietet. Allein Torwart Manuel Neuer hat eine schlechte Nachricht für alle Neuer-Fans.

Von Philipp Schneider

Die Frage pirschte sich an Thomas Tuchel heran wie ein im Dschungel getarnter Tiger. Nur hüllte sie sich nicht in Streifen auf dem Fell, sondern in die Aneinanderreihung von Buchstaben, die ein harmloses Wort formten: "Drumherum".