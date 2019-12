Hansi Flick hatte lange die Ruhe bewahrt, er hatte sich an seiner Trinkflasche festgehalten, meistens aber hatte er seine Hände in die Jackentasche gesteckt, möglicherweise auch, um die Hände dort dann wütend zu ballen. Ein paar Meter neben ihm hüpfte Christian Streich auf und ab und vor und zurück, er fuchtelte und fluchte. Doch Flick behielt die Ruhe. Dann aber, bereits in der Nachspielzeit dieser für ihn so quälenden Partie, verlor er - zumindest für seine gewohnt gelassene Gemütsstimmung - gewaltig die Selbstbeherrschung. Flick sprintete ein paar Meter nach links, er hüpfte nach oben. Er wirkte wie ein befreiter Mann, befreit von den Qualen eines zähen Fußballabends.

Flick war mit seinen Emotionen nicht alleine, um ihn herum hüpften alle herum, sie umarmten sich, klatschten sich auf die Schultern. In der Nachspielzeit hatte der gerade erst eingewechselte Joshua Zirkzee für den FC Bayern getroffen, zum 2:1 - nach einer halben Stunde, in der der Gastgeber, der SC Freiburg, zahlreiche Gelegenheit zum Siegtreffer gehabt hatte. Wenig später traf noch Serge Gnabry, der FC Bayern gewann 3:1 (1:0). Und obwohl der Abend so zäh gewesen war, hatte das Team sein Ziel erreicht: Es hatte den Druck auf die Konkurrenz erhöht.

Für die Mannschaft hatte sich im Schwarzwald-Stadion die Gelegenheit geboten, den Rückstand auf Leipzig zu reduzieren, nach dem 3:3 des Tabellenführers am Dienstag in Dortmund - und durch den Erfolg in Freiburg wurden aus sechs Punkten vier Punkte. Auch wenn es zäh und quälend und glücklich war.

Den geplanten Angriff auf Leipzig hatte Flick vor dem Spiel auch in der Aufstellung demonstriert: Er stellte seine Mannschaft so offensiv wie möglich auf. Hinter Angreifer Robert Lewandowski spielten im Zentrum Thomas Müller und Philippe Coutinho, die beiden also, die es so sehr nach vorne drängt. Dadurch dass Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld nach rechts hinten in die Abwehr wechselte, sollte von dort über die Flügel zusätzlicher Druck kommen, im Zusammenspiel mit Linksverteidiger Alphonso Davies. Es dauerte gerade einmal 66 Sekunden, bis sich dieser offensive Wille auch auf dem Platz nachvollziehen ließ.

Innenverteidiger David Alaba passte den Ball über das halbe Spielfeld hinweg in den Lauf von Coutinho, der kunstvoll über SC-Torwart Mark Flekken lupfte - Manuel Gulde klärte vor der Torlinie. Die Gäste hielten den Druck in den folgenden Minuten hoch, sie attackierten früh, sie ließen den Freiburger Verteidigern keine Pause und keine Zeit, um sich zu sortieren. In der siebten Minute wehrte Flekken nach einer Ecke einen Kopfball von Benjamin Pavard ab, doch er wehrte ihn ab vor die Füße von Müller, der den Ball jedoch aus wenigen an den Pfosten knallte. Um den Münchnern das Toreschießen zu erschweren, verteidigte der Gastgeber in der Anfangsphase teilweise mit neun Feldspielern im eigenen Strafraum. Schließlich trauten die Freiburger sich weiter nach vorne, und das wurde dann natürlich prompt bestraft.

In der 16. Minute dribbelte Davies fast über das gesamte Spielfeld, mit jedem Schritt schien er schneller zu werden. Als er fast an der Torauslinie angekommen war, flankte er flach in die Mitte, wo Lewandowski in den Ball hineinrutschte und ihn ins Tor drückte. Es war das 19. Ligator des Angreifers in dieser Saison - und das 221. in seiner Bundesliga-Karriere, wodurch er nun alleine auf dem Rang des drittbesten Torschützen der Ligageschichte steht.

"Am Anfang habe ich gedacht, dass sie uns aus dem Stadion knallen. Dass wir in der Lage waren, uns immer mehr zu befreien und eigene Torchancen zu kreieren, hätte ich so nicht für möglich gehalten", analysierte Freiburgs Trainer Christian Streich diese Phase der Partie.

Der Offensivschwung der Münchner ließ dann aber nach, auch, weil die Freiburger geschlossener verteidigten. Nach einer halben Stunde fingen die Gastgeber an, aus einer geordneten Abwehr heraus zu kontern, bevorzugt über die linke Münchner Seite, über die von Davies. In der 31. Minute parierte Bayern-Torwart Manuel Neuer eine Volleyabnahme von Lucas Höler, fünf Minuten später schoss Vincenzo Grifo über das Tor. Der Italiener scheiterte drei Minuten später mit einem Schlenzer von der linken Seite an Neuer. Doch das war erst ein Vorgeschmack auf das Freiburger Spiel in der zweiten Halbzeit.

Nach der Pause spielten die Bayern aufreizend lässig, sie verloren viele Bälle. Freiburg dagegen spielte aggressiv, direkt, ohne Schnörkel. Nach einem Ballverlust von Davies verteidigte die gesamte Münchner Abwehr sehr zögerlich - Grifo traf zum Ausgleich (59.). Es hätte eine Warnung sein können. Doch die Bayern blieben fahrig und lässig. Und Freiburg blieb konsequent und kompromisslos. Nils Petersen (61.), Nicolas Höfler (62.) und Brandon Borello (77.) scheiterten knapp - Borello hatte in der 90. Minute noch einmal die Chance auf den Siegtreffer, er hatte viel Platz im Strafraum, doch er schoss über das Tor.

Dann aber schoss der eben erst eingewechselte Zirkzee den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Flick sprintete und hüpfte durch die Freiburger Nacht. "Es waren zwei komplett verschiedene Hälften. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat es Freiburg sehr gut gemacht. Das haben wir glücklich überstanden", meinte Flick nach dem Spiel.

Und er reichte anschließend die Erklärung nach, warum er den 18 Jahre jungen Niederländer, der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt, so spät befördert hatte: "Ich habe mir gedacht, wenn eine Flanke kommt, dann kann er sie reinmachen." Gesagt, getan. Und Flick sprach ein Schlusswort, wie es Trainer gerne einmal hinterlassen: "Wir haben das Glück gezwungen."